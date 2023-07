El Tercer Sector i entitats LGTBI catalanes veuen perillar drets "davant l'extrema dreta"

Creuen que "estan en joc" els drets de les dones, els del col·lectiu LGTBI i de les persones racialitzades

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya (Plataforma LGTBIcat), han avisat d'una possible pèrdua de drets després del 23 de juliol "davant l'avanç de l'extrema dreta" i criden a la mobilització del vot per defensar-los.

Han impulsat la campanya de sensibilització 'Atura el retrocés, vota pels teus drets', en la qual alerten del "perill real d'una involució de drets socials i civils", han afirmat en un comunicat aquest dijous.

Les plataformes consideren que hi ha un "perill real de creació d'un clima polític i institucional que qüestioni tota la lluita aconseguida en les últimes dècades".

Criden a anar a les urnes el 23 de juliol "en defensa dels drets socials conquerits els últims anys com els drets de les dones, del col·lectiu LGTBI, de les persones d'origen estranger i racialitzades i dels que estan en situació de vulnerabilitat.

"La societat està a les portes d'un risc real de pèrdua de drets i de fer passos enrere, com s'està constatant fruit dels processos electorals en altres administracions", han apuntat.

DRETS

Entre els drets que creuen que "estan en joc" en les eleccions hi ha el dret a l'avortament i drets sexuals i reproductius; el dret a una mort digna; a la sanitat pública universal; a la igualtat de tracte i no discriminació; a l'habitatge; a la igualtat del col·lectiu LGTBI; i al de residència i treball per a joves estrangers.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina, i el vicepresident de la Plataforma LGTBIcat, Manuel Peinado, han defensat que "els vots del 23 de juliol són rellevants i decisius per no perdre drets i llibertats fonamentals i per no viure en societats governades per l'odi i les mentides".

Tots dos han insistit en la importància de "votar opcions polítiques que apostin per guanyar drets, no per perdre'ls, i que assegurin que tothom visqui en unes condicions dignes".

"Ara com ara, gràcies a l'avenç dels drets socials, podem començar a viure i imaginar una societat on cadascú té la llibertat de ser com és, de decidir sobre la seva vida i el seu cos i de viure en pau, convivència i respecte, lluny dels discursos populistes que fomenten el masclisme, el racisme, la xenofòbia, l'LGTBI-fòbia i l'aporofòbia, entre d'altres", han destacat.

FER UN "FRONT COMÚ"

Els dos representants han afirmat que la campanya "no pretén fer decantar el vot per cap partit en concret".

A més a més, han reivindicat la necessitat de "fer un front comú que s'oposi a aquests discursos en auge i que aturi l'avanç de l'extrema dreta", i sobretot implicar-hi els joves per fer-los-en partícips.

Per elles "la desafecció ciutadana i la desconfiança davant l'acció política són l'ambient ideal per al populisme i el creixement de l'extrema dreta", i han elaborat un vídeo per convèncer els votants sobre la necessitat d'anar a les urnes, ja que en funció dels resultats es poden perdre drets, en les seves paraules.