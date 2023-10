Un tercer comboi d'ajuda humanitària entra a la Franja de Gaza des d'Egipte

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

Un tercer comboi d'ajuda humanitària procedent d'Egipte ha entrat aquest dilluns a la Franja de Gaza per enviar subministraments a la Mitja Lluna Roja Palestina, que els distribuirà entre la població local, greument afectada pels bombardejos i el bloqueig d'Israel.

La Mitja Lluna Roja Egípcia ha indicat que es tracta de la tercera fase del pla per enviar assistència als palestins a través del pas fronterer de Rafah --a la frontera entre Egipte i la Franja de Gaza-- després que el Govern egipci i Israel han arribat a un acord sobre aquest assumpte malgrat que a hores d'ara no hi ha un alto el foc entre el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i Israel.

"El paquet d'ajuda conté subministraments mèdics bàsics per fer front a les necessitats de la població tenint en compte les sol·licituds de la Mitja Lluna Roja Palestina", ha assenyalat la branca egípcia de l'organització en un missatge difós a través de Facebook.

El cap de l'organització per a la governació del Sinaí del Nord, Khalid Zayed, ha explicat en unes declaracions a l'agència DPA que està previst que uns 40 camions amb aliments, medicines i altres subministraments travessin el pas de Rafah al llarg d'aquest dilluns.

Almenys 27 avions amb ajuda humanitària han aterrat a l'Aeroport d'Al-Arish des del 12 d'octubre amb subministraments procedents de països com Jordània, els Emirats Àrabs Units, Rússia, Turquia, el Brasil i agències de l'ONU.

Els camions han d'esperar a l'altre costat de la frontera abans d'accedir al pas de Rafah. Al llarg del cap de setmana, prop de 35 vehicles van travessar la zona.