La terapeuta de la família Andic declara durant més de 2 hores i mitja davant la jutgessa

L'últim testimoni a prestar declaració aquest dimarts serà la parella d'Isak Andic, Estefania Knuth
MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
La terapeuta de la família Andic ha declarat durant més de 2 hores i mitja davant la titular del jutjat d'instrucció 5 de Martorell (Barcelona), que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, després de precipitar-se per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024.
La terapeuta, que ha començant a declarar com a testimoni aquest dimarts a les 11.30 hores, ha finalitzat cap a les 14.10 hores i ha abandonat l'edifici minuts després acompanyada per agents dels Mossos d'Esquadra.
Després d'ella, ha començat a declarar, també com a testimoni, la seva germana i, posteriorment, està previst que ho faci qui era la parella del difunt, Estefania Knuth.
ELS EXCURSIONISTES
Els primers testimonis a declarar aquest dimarts han estat els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic --investigat per presumpte homicidi-- després de la caiguda del seu pare.
Els excursionistes han assenyalat que se'l van trobar "bloquejat, afectat i en estat de xoc", han explicat fonts judicials a Europa Press.
També han explicat que a la zona on Isak Andic va patir la caiguda mortal hi ha un terraplè en el qual, "si perds la línia", pots caure perquè no hi ha lloc on agafar-se.