La terapeuta de la família Andic compareix davant la jutgessa de Martorell

MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
La terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest dimarts als Jutjats de Martorell (Barcelona) per declarar davant la jutgessa que instrueix el cas de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, després de precipitar-se per un barranc a les coves del Salnitre a Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024.
La jutgessa del jutjat d'instrucció 5 de Martorell (Barcelona) pretén determinar si en la mort d'Isak Andic, per la qual s'investiga el seu fill Jonathan Andic per un presumpte delicte d'homicidi, hi va haver influència de "terceres persones", concretament de la terapeuta familiar, segons una interlocutòria a la qual va tenir accés Europa Press.
La jutgessa sosté que Jonathan Andic va manifestar que mantenia amb el seu pare una relació "sense desavinences", però que de l'anàlisi dels missatges de Whatsapp entre tots dos es desprèn el contrari, fins al punt que li va arribar a demanar una herència en vida, que Isak Andic es va veure obligat a acceptar per continuar mantenint la relació, una decisió propiciada per la terapeuta.
ALTRES TESTIMONIS
Aquest dimarts està previst que, a més de la terapeuta, prestin declaració en qualitat de testimoni la germana d'aquesta; la parella d'Isak Andic, Estefania Knuth, i els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare.
La instructora va acceptar la petició de la fiscal, Teresa Yoldi, de citar a declarar una desena de testimonis en seu judicial, entre ells, les germanes de Jonathan Andic, que està previst que compareguin als jutjats aquest divendres 3 de juliol.