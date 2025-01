Tepsa investiga l'accident al Port i diu que la terminal ja funciona "amb normalitat"

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Tepsa ha obert una investigació per l'accident de dimarts en un tanc inflamable a les seves instal·lacions al Port de Barcelona, en el qual va morir una persona, i ha assegurat que aquest dimecres la terminal ja funciona "amb normalitat".

En un missatge a LinkedIn recollit per Europa Press, la companyia ha definit l'accident com "el dia més difícil de Tepsa com a empresa" i ha agraït la feina dels serveis de seguretat i emergències, que ha destacat com impecable.

Així mateix, la companyia ha traslladat el seu condol als afectats per l'accident, en el qual també van resultar ferides quatre persones: "Expressem el nostre més profund pesar per les conseqüències d'aquest trist esdeveniment".