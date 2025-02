Ten acusa Espanya de "contrarestar" les polítiques lingüístiques en favor del català

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Junts al Parlament Francesc Ten ha acusat aquest dimecres l'Estat espanyol de "contrarestar" les polítiques lingüístiques que es duen a terme en favor del català després de mostrar preocupació per l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població hagi revelat un descens de quatre punts de l'ús del català com a llengua habitual, fins al 32,6%.

En unes declaracions als mitjans, ha considerat que la llengua catalana sempre ha d'estar a la defensiva i s'ha vist atacada, i creu que tots els esforços que es duen a terme per promocionar-la són "contrarestats per la no política lingüística en favor del català que fa l'Estat espanyol, o el francès en el cas de La Bressola".

"Hem incorporat, com si fos normal, el fet de no tenir l'ajuda i la preocupació de l'Estat espanyol en les polítiques lingüístiques en favor del català", ha lamentat.

Segons Ten, cal interpel·lar els ciutadans perquè se sentin atrets a l'hora d'aprendre el català i també les franges dels més joves a les escoles, entre altres àmbits.

També ha defensat que el català ha de "tornar" a les indústries i tallers, i que s'han de facilitar els horaris perquè la població activa pugui aprendre la llengua.