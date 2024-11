Temporal.- Recuero (Usoc) advoca per protegir les condicions laborals davant de la DANA

Alerta que més endavant demanaran responsabilitats

La secretària general d'Usoc, María Recuero, ha demanat al Govern que aprovi amb urgència un reial decret que protegeixi les condicions laborals dels afectats per la DANA.

Així ho ha declarat a la premsa aquest divendres abans de participar en un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona junt amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

En el minut de silenci també han participat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, i el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

Ha demanat que "no s'acomiadi a les persones treballadores que no estan arribant als seus llocs de treball fruit del col·lapse i de tota la catàstrofe".

Recuero ha alertat que més endavant demanaran responsabilitats, "tant per les decisions que s'han pres com les omissions de les decisions que no s'han pres".

RESCATAR A LES PERSONES

"La prioritat absoluta és posar tots els recursos necessaris per rescatar a les persones que no es troben, per rescatar, fer i activar l'emergència", ha dit.

Ha agraït als voluntaris que estan treballant en la reconstrucció i ha traslladat el seu condol a víctimes.