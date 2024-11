Parlon demana prudència davant del risc d'"alguns desbordaments en rieres i torrents"

L'Inuncat passarà d'alerta a prealerta aquest dijous i es preveu que la mobilitat recuperi la normalitat

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència en les pròximes hores davant del risc d'"alguns desbordaments de rieres i torrents" i ha confirmat que el pla Inuncat seguirà en fase d'alerta fins a la mitjanit d'aquest dimecres.

Així ho ha expressat en una roda de premsa celebrada en la Conselleria d'Interior aquest dimecres per fer una valoració de la DANA que afecta Catalunya i que ha provocat restriccions en la mobilitat i la suspensió de les classes i activitats esportives en cinc comarques de Tarragona: Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès.

La consellera ha fet una valoració positiva de les mesures de prevenció i ha insistit que les restriccions es mantindran fins a la mitjanit d'aquest dimecres i que, a partir de llavors, s'espera que la situació metereològica millori i que es reprengui la normalitat.

No obstant això, la ciutadania ha de mantenir "l'actitud d'autoprotecció, sense apropar-se a rieres o barrancs, ja que l'acumulació que presenten algunes de les zones avui podria haver-hi algun petit desbordament".

PLUGES D'"INTENSITATS TORRENCIALS"

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha dit que segueixen pendents de les pluges que afecten a la zona sud de Catalunya, sobretot a la zona dels Ports, Montsià i Baix Ebre (Tarragona), on la situació "encara és una mica crítica".

A Ulldecona (Tarragona) s'han acumulat poc abans de les 6 de la tarda 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora i 117 litres per metre quadrat al llarg de la jornada, mentre que a Mas de Barberans (Tarragona) han caigut 24,6 litres per metre quadrat en mitja hora, la qual cosa la directora del Meteocat ha valorat com a pluges d'"intensitats torrencials", per la qual cosa ha dit que l'avís emès era el correcte.

Sarroca ha confirmat que es manté l'alerta 4 sobre 6 per intensitat de pluja fins a la mitjanit en aquesta zona i per acumulació de pluja fins a les 6 del matí amb un nivell de 3 sobre 6.

ES MANTENEN LES DOTACIONS DE MOSSOS

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha informat que hi ha hagut un total de 18 punts de cort que han afectat a un total de 13 vies catalanes, entre elles algunes "molt significatives com l'AP-7".

Als vehicles que circulaven per l'AP-7 des del nord se'ls ha informat del tall a Torredembarra (Tarragona) mitjançant panells i que també es va informar a la concessionària francesa, encara que s'han registrat retencions de 8 quilòmetres, que a la tarda s'havien reduït fins als 6.

Des del sud, l'estratègia amb la Direcció general de trànsit (DGT) ha estat evitar que els vehicles pesants arribaran a Amposta (Tarragona), on se situava l'altre tall i on s'han produït cues de 13 quilòmetres, si bé durant la tarda les retencions han desaparegut "perquè hi ha hagut una descompressió del punt de cort".

També han sofert afectacions altres vies importants com l'N-340 i la C-12 i altres carreteres que han quedat tallades després d'analitzar quines eren les que tenien un major risc d'inundació i Parlon ha informat que es mantindrà l'operativa de Mossos d'Esquadra fins a la mitjanit per si hi hagués concentracions de pluja molt altes que recomanessin tornar a tallar alguna d'aquestes vies.

La consellera ha confirmat que no s'han registrat incidències greus i ha donat les gràcies a la ciutadania, als ajuntaments i als Consells comarcals, que a les zones amb restriccions "han respost amb moltíssima responsabilitat" i ha expressat la seva solidaritat i preocupació pels efectes de la DANA a Màlaga.