Temporal.- Mazón urgeix Sánchez a que la UE activi el Fons Europeu de Solidaritat

Lamenta que la Comunitat viu el "pitjor moment" de la seva història

VALÈNCIA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sol·licitat formalment al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que "acceleri al màxim" l'activació del Fons Europeu de Solidaritat, després de la crisi a la Comunitat Valenciana per la DANA, que ha afectat principalment València.

Ho ha dit en una declaració institucional a L'Eliana (València), després d'assistir a la reunió del Cecopi amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministre ha recalcat que Sánchez havia anunciat pel matí el que l'Executiu està en comunicació amb la Comissió Europea i que s'han iniciat els tràmits per sol·licitar l'ajuda del Fons Europeu de Solidaritat i la utilització d'altres recursos de suport comunitari provinents de la Unió Europea.

Mazón espera que la petició de l'activació del Fons Europeu de Solidaritat, juntament amb unes altres que ha realitzat, "siguin ateses de manera immediata" i ha afegit que es fan "dins del marc de la cogovernança i de l'Estat autonòmic". "És ara quan hem de demostrar la fortalesa de les nostres institucions", ha afegit.

Sobre aquest tema, ha apuntat que la "catàstrofe humanitària" que viu València és una emergència "la dimensió de la qual, clarament, no se cenyeix a l'estrictament local, provincial, autonòmic o nacional". "Ara, ens tocarà solucionar-la als valencians, amb la indispensable ajuda de tota Espanya i Europa".

"Sé que estem passant pel pitjor moment de la nostra història, un moment d'una magnitud que ningú podíem imaginar. Estem davant del repte de la nostra vida i junts ho solucionarem", i ha afegit que arribarran "a totes les llars, sigui com sigui".

El cap del Consell ha agraït la tasca dels efectius d'emergències i dels voluntaris, ha qualificat d'exemplar al poble valencià i ha valorat la solidaritat de tota Espanya: "En els propers dies, quan molts tornin a la normalitat, nosaltres seguirem aquí, us seguirem necessitant, d'aquesta solidaritat de tots els valencians i espanyols".

"Cometrem errors, jo el primer; encertarem; seguirem plorant la pèrdua de la nostra gent, de les nostres llars, de les nostres vides. Però mai ningú, ni cap catàstrofe natural, podrà entelar l'esperit de sacrifici, l'esforç i la solidaritat del poble valencià. Centenars de milers de persones estan sofrint, però també milers de persones estan ajudant", ha subratllat.

Ha insistit que "junts, amb treball i amb esforç" i amb solidaritat, podran "guanyar la batalla a la desesperació i a l'oblit". "Us necessitem a tots perquè de debò que podem. Tirarem endavant, ho farem junts. La por, la incertesa i la desolació no podran mai amb el treball, l'esperança i la solidaritat", ha dit.

MARLASKA OFEREIX "TOTS ELS MITJANS"

Per la seva banda, Fernando Grande-Marlaska ha reiterat la "voluntat i intenció" del Govern d'assistir "amb tots els mitjans" de l'Estat a la "gravíssima emergència" que viu la província de València, "com no podia ser d'una altra forma".

L'objectiu és "la recuperació fins a crear aquesta desitjada i anhelada normalitat", tot i que serà "molt difícil per als qui han sofert la pèrdua d'éssers estimats".