BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per les víctimes de la DANA.

L'homenatge d'aquest divendres ha començat a les 12 hores i els sindicats UGT, CC.OO. i Usoc de Catalunya han convocat una parada simultània de deu minuts en els centres de treball.

En el minut de silenci han participat el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CC.OO. a Catalunya, Javier Pacheco, i la secretària general d'Usoc, María Recuero.

També han assistit representants dels grups parlamentaris i dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona.

PANCARTES I MANIFEST

Darrere de les autoritats hi havia mig centenar de persones amb cartells amb missatges de solidaritat amb les víctimes per la DANA, d'agraïment als serveis públics i demanant que el temporal no afecti a l'ocupació.

Tres representants dels sindicats convocants han llegit un manifest abans de començar el minut de silenci, on han expressat la seva solidaritat amb les víctimes i han avisat que demanaran responsabilitats davant de la gestió.