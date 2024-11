Temporal.- La Generalitat xifra en 10.000 milions els danys en el sector industrial i en 1.873 en Educació i Cultura

VALÈNCIA 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana xifra en més de 10.000 milions d'euros els danys ocasionats al sector industrial per la DANA, i en 1.873 milions d'euros els danys ocasionats en Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

El conseller d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, i la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, s'han reunit aquesta tarda amb la vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, per activar la comissió d'Ocupació i Empresa creada per la DANA.

És la primera reunió de la comissió anunciada pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, dissabte passat, i la finalitat del qual és activar mecanismes de suport per donar resposta immediata a les persones afectades.

Els dos consellers han traslladat als respectius ministres del ram les necessitats més urgents i un balanç d'estimació de danys en cadascuna de les àrees competencials, valorada en 12.000 milions d'euros aproximadament.

Així, durant la trobada Rovira ha traslladat a la ministra l'estimació preliminar del dany i actuacions d'emergència a les àrees competencials de la Conselleria, que ascendeixen a 1.873 milions d'euros. I Montes ha exposat els més de 10.000 milions els danys ocasionats al sector industrial.

En aquest sentit, ha sol·licitat al Govern estatal 250 milions d'euros per endegar un Pla Extraordinari de Formació i Ocupació per aplicar mesures imminents per a treballadors i empreses com l'activació d'ofici d'ERTO per força major per a empreses situades a les zones afectades per la DANA i l'habilitació de tots els instruments legals possibles com l'exempció de les cotitzacions de les empreses i que s'anticipi el cobrament de prestació de desocupació dels treballadors i autònoms.

La Generalitat ha fet una estimació de l'activitat econòmica a la zona afectada, que aconseguiria a més de 370.000 treballadors, dels quals són 68.000 són autònoms. A més, es comptabilitzen al voltant de 62.000 empreses. En les últimes hores ja s'han registrat 16 ERTO d'empreses de la zona danyada.

El conseller ha demanat també a Díaz que les declaracions d'ERTO es puguin declarar d'ofici a la zona afectada per la DANA, els municipis afectats de la qual quedaran recollits en la declaració de zona catastròfica o similar que efectuï el Govern central.

A més, s'ha plantejat la no exigència del període de carència per a la prestació per desocupació, el no consum del període de desocupació durant ERTO, l'exoneració de cotització a la Seguretat Social durant l'ERTO, la bonificació del 100% de Seguretat Social de treballadors actius (els no afectats per ERTO) d'aquestes empreses o la bestreta de la prestació per desocupació a principis de novembre.

BATERIA DE MESURES

Així mateix, s'ha plantejat una altra bateria de mesures de caràcter menys urgent però igualment rellevants, com el control dels ERTEs d'ofici durant els mesos posteriors, la bonificació de quotes a la Seguretat Social després de la reactivació parcial o total de l'activitat, així com les exempcions fiscals i ajudes a empreses afectades i deduccions fiscals en IRPF per donacions a afectats.

Quant als treballadors autònoms, s'inclou en el referit a la prestació per cessament d'activitat l'activació d'ofici, ajornament d'impostos i cotitzacions sense interessos, suspensió del segon pagament de la renda de 2023 per als afectats i l'establiment d'una línia de crèdits ICO. Així mateix, es demanen ajudes urgents i directes de fins a 6.000 euros.

Durant la trobada, Rovira ha traslladat que els danys soferts en un centenar de centres educatius de la província ascendeixen a 1.134 milions d'euros i responen a pèrdues en equipament i transport escolar, servei de menjador, fons bibliogràfics, instal·lacions elèctriques, serveis de neteja extraordinària i infraestructures.

Quant a Universitats i Estudis Superiors d'Ensenyaments Artístics l'estimació de danys sobrepassa els 8 milions d'euros. Per la seva banda, una primera valoració de danys en Cultura, tant en equipament cultural, indústries culturals i béns mobles i immobles, s'ha estimat en 480 milions d'euros, encara que precisaran d'una valoració detallada.

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha sol·licitat, per la seva banda, una moratòria immediata de les seves obligacions a la Seguretat Social i fiscals per a les empreses afectades per les inundacions mentre no es pugui reprendre la seva activitat productiva.

També una transferència des de l'Administració General de l'Estat d'un fons extraordinari per a la concessió d'ajudes directes des de la Generalitat per a la reparació, funcionament i reinversió en actius materials d'establiments industrials, comercials i turístics.

En aquest sentit, la Generalitat ha quantificat en més de 10.000 milions d'euros els danys ocasionats al sector industrial de l'àrea afectada. Aproximadament el 70% d'aquesta quantitat es concentra exclusivament en els 123 parcs empresarials i polígons afectats.

Aquests danys cobreixen a 65 municipis (incloent els barris afectats de la ciutat de València). Segons les estimacions de la Generalitat, d'aquests municipis, en almenys en 32 localitats els danys causats es poden considerar com a severs o molt grans, per les seves conseqüències en la pèrdua de vides humanes, afecció a àmplies zones urbanitzades i la gravetat de les conseqüències sobre els habitatges, infraestructures i serveis, amb un alt grau d'afectació a l'activitat econòmica local.

Finalment, s'ha reclamat també del Govern espanyol l'extensió de la cobertura del consorci d'assegurances i instal·lacions de valorització de materials que no siguin cobertes o no acceptades per les assegurances privades.