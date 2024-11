TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reduït al 50% el servei del transport de viatgers per carretera d'aquest dimecres en cinc comarques de la província de Tarragona davant de la previsió de pluges, segons la resolució d'aquest dimarts de la Conselleria de Territori, recollida per Europa Press.

La reducció del servei s'aplicarà des de les 6 del matí fins a la mitjanit del dimecres en els serveis regulars per carretera competència de la Generalitat que passen per les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Tarragonès, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat restriccions en la mobilitat.

La Generalitat ha avisat que s'hauran de "respectar les prescripcions que puguin ser establertes en funció de l'evolució de l'emergència i especialment a la situació de les vies per les quals han de transitar els serveis".

Així mateix, les empreses concessionàries dels serveis regulars hauran d'informar de la modificació als seus usuaris "per tots els mitjans que disposin".

Parlon també ha anunciat la suspensió de l'activitat educativa, universitària, esportiva, dels centres adscrits a les universitats i dels centres d'investigació, així com el tancament d'establiments no essencials.