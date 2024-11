Temporal.- CaixaBank avança les ajudes anunciades pel Govern central amb un interès del 0%

Renovarà automàticament les línies de crèdit circulant d'autònoms i pimes

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank avançarà a partir d'aquest dimecres les ajudes anunciades pel Govern central als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana, Castella-La Manxa i Andalusia amb un interès del 0% com a bestreta, informa en un comunicat aquest dimarts.

També renovarà de forma automàtica els venciments en les línies de crèdit circulant dels autònoms i pimes que siguin clients de CaixaBank i s'hagin vist afectats.

A més, activa des d'aquesta setmana la moratòria de pagament en els préstecs dels clients afectats, "per alleujar la càrrega financera i facilitar la recuperació".

La mesura consisteix a paralitzar temporalment l'amortització de les quotes financeres de préstecs de particulars, autònoms, petits negocis i microempreses de les àrees declarades zona catastròfica, per un període que pot estendre's fins a 12 mesos --3 mesos de carència total i fins a 9 de carència de capital--.

Les sol·licituds de bestretes i moratòries, així com de la resta de línies de crèdit engegades per l'entitat per a afectats per la DANA, es podran tramitar a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank.

OFICINES MÒBILS

En aquells municipis en els quals les oficines no poden prestar servei, CaixaBank ha rebut autorització del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI) i dels diferents ajuntaments per desplaçar oficines mòbils.

També es podran gestionar les noves bestretes i moratòries de préstec, així com accedir a les diferents línies de finançament, a través del Contact Center de l'entitat.