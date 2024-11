Álvarez (UGT) demana "tots els recursos" davant de la DANA i agilitat en les ajudes

Veu falta de coordinació en la resposta i espera que els afectats no passin un "calvari"

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha demanat a les administracions públiques que "posin tots els recursos per solucionar les situacions dramàtiques" dels afectats per la DANA i agilitat en la tramitació d'ajudes.

Així ho ha declarat a la premsa aquest divendres abans de participar en un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

En el minut de silenci també hi han participat el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CC.OO. a Catalunya, Javier Pacheco, i la secretària general d'Usoc, María Recuero.

"La burocràcia no pot impedir que les persones que han perdut tots els seus éssers, els seus pisos, els seus cotxes, hagin de passar ara un calvari", ha defensat.

Al seu judici, "cada vegada que es produeix una situació d'aquestes característiques, les mesures estan sense fer" i hi ha problemes de coordinació, per la qual cosa ha demanat unitat a tots els agents implicats.

Ha demanat tots els mitjans perquè les empreses afectades puguin "recuperar-se tan aviat com sigui possible" i per reconstruir les infraestructures danyades pel temporal, com els habitatges.

CANVI CLIMÀTIC

"Estem davant d'una situació dramàtica, fruit del canvi climàtic", i ha advocat per prendre mesures que alleugin les conseqüències dels fenòmens meteorològics.

El minut de silenci s'ha produït de manera simultània amb una parada de deu minuts que han convocat els sindicats en els centres de treball, i Álvarez ha assegurat que l'aturada també és un reconeixement al treball dels servidors públics.