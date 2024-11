Temporal.- Albiach exigeix a Mazón dimitir "per mentider i també per negacionista climàtic"

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit aquest dissabte la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "per incompetent, per mentider i també per negacionista climàtic" en la seva gestió de la DANA, informa el partit en comunicat.

En declaracions a València abans d'assistir a la manifestació contra ell, ha dit que es comença a parlar que dimiteixi la consellera de Justícia i Interior, però ha assegurat que "no hi ha suficient" i que ell ha de ser el primer a dimitir, com a màxim responsable de les emergències de la Comunitat Valenciana.

Albiach ha dit que la manifestació d'aquest dissabte és per exigir la seva dimissió, no només per demanar-la, i que aquesta mobilització reflecteix també "la dignitat del poble de València, que està treballant per refer-se".