Tellado titlla Sánchez de "covard" per no assistir al funeral de les víctimes d'Urda

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha carregat durament contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per no assistir aquest dimarts al funeral per les víctimes de l'accident d'Urda (Toledo) i l'ha titllat de "covard". A parer seu, "té por de la reacció de la gent".
La catedral de Toledo acollirà aquest dimarts a les 19.00 hores la missa funeral en memòria de les 69 víctimes de l'accident ferroviari ocorregut el 28 d'octubre a la localitat d'Urda, a la qual assistiran els reis Felip VI i Letícia. També ha confirmat la seva presència el vicepresident Carlos Cuerpo i la ministra d'Educació, Milagros Tolón, com també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En la presentació de l'esmorzar informatiu de l'alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, organitzat per Europa Press, Tellado ha criticat que Sánchez no assisteixi al funeral d'estat que s'oficiarà aquesta tarda en memòria de les víctimes i ha recordat que tampoc no va assistir al funeral per les víctimes de l'accident d'Adamuz (Còrdova). "Espanya no es mereix més faltes de respecte i més menyspreu", ha emfatitzat.
"Avui Sánchez farà la espantada", ha denunciat, per criticar que per segona vegada falti al respecte a les víctimes d'una tragèdia ferroviaria. A parer seu, ho fa "senzillament perquè és un president covard" i prefereix "gravar un pòdcast" a la mateixa hora.
"La realitat és que no hi va perquè no s'hi atreveix, no hi va perquè té por de la reacció de la gent, però un president del govern que sigui digne de ser-ho, sap que ha de donar la cara i que ha de complir amb les seves obligacions i fer-ho sempre", ha manifestat,