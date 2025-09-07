Tellado qualifica d'"indigne" Bolaños pel seu "seguidisme" a Sánchez en la crítica als jutges i demana la seva dimissió

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha criticat el "seguidisme" del ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, a Pedro Sánchez per afirmar que "hi ha una minoria de jutges que fan molt de mal a la justícia".
"Que el ministre de Justícia critiqui els jutges, només l'enfronta a la seva pròpia dimissió. El seu seguidisme a un Pedro Sánchez acorralat per la seva pròpia corrupció el converteix en un ministre indigne", ha assegurat el número dos del PP en un missatge a X.
D'aquesta manera, ha contestat Tellado a les paraules que ha pronunciat Bolaños en una entrevista amb 'El País', en les quals ha assegurat que hi ha una "minoria" de jutges que tenen comportaments que "fan molt de mal a la justícia" i ha defensat que Sánchez no va desqualificar cap jutge sinó que "va descriure una realitat que és incontestable".
"Una majoria molt àmplia dels jutges i magistrats fan la seva feina amb professionalitat, amb rigor i amb imparcialitat. I hi ha una minoria que té comportaments que són minoritaris, però que fan molt de mal a la justícia", ha assenyalat el ministre.