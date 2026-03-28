Tellado (PP) veu una "trampa" considerar a Cuerpo com un "mansuet": "Acceptes ser el número dos de la corrupció"

A. Pérez Meca - Europa Press
ORENSE 28 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha menyspreat aquest dissabte el nomenament del ministre d'Economia, Comerç i Empreses, Carlos Cuerpo, com a nou vicepresident primer del Govern central en substitució de María Jesús Montero, i ha avisat que és una "trampa" considerar-ho un perfil tècnic i "mansuet".
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar dijous passat el nomenament de Cuerpo en la vicepresidència per suplir a Montero, que és la candidata del PSOE en les eleccions andaluses. També va decidir nomenar ministre d'Hisenda a Arcadi Espanya, que fins llavors era el Secretari d'Estat de Política Territorial.
Durant una intervenció en la segona interparlamentaria del PP d'Orense aquest dissabte, Tellado ha comentat que encara que amb aquesta remodelació el Govern vol aparentar que "tot va bé" perquè han posat a un vicepresident "moderat" i "mansuet", l'únic canvi que necessita el país és el del president del Govern.
"Després de la derrota de Pedro Sánchez, ha de venir un gran procés de reconstrucció nacional que caldrà emprendre en quant arribem al Palau de la Moncloa", ha assegurat.
En aquest sentit, Tellado ha afirmat que el PP ha de "que guanyar a Sánchez per recuperar Espanya". "I guanyar-li bé, guanyar-li amb la distància suficient per donar-li al nostre país l'estabilitat política que no ha tingut al llarg dels últims vuit anys".
CREU QUE ELS CANVIS SÓN "COSMÈTICS"
"Els retocs cosmètics d'aquesta setmana només demostren que Sánchez segueix acaparant poder entorn de si mateix. Un cop més, amb el parany de vendre'ns que es dona més poder a un ministre tècnic, a un ministre moderat, ja, ja. Ja sabem com acaben els tècnics i els moderats amb Sánchez", ha remarcat el dirigent del PP.
A continuació, Tellado ha repassat alguns noms del executiu que suposadament també eren tècnics i al seu judici van acabar no sent-ho, com Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska o Teresa Ribera.
En aquesta línia, el dirigent ha sentenciat que "si acceptes ser el número dos" del Govern "més corrupte de la història", acceptes ser "el número dos de la corrupció, acceptes ser el número dos del sectarisme i acceptes ser el número dos de la degeneració institucional".
TITLLA A MONTERO DE "INCOMPETENT"
En la seva intervenció, Tellado també ha comentat el moviment per posar a Montero al capdavant de la candidatura del PSOE a Andalusia i, en concret, s'ha burlat de l'estratègia: "Si el millor que té Pedro Sánchez per manar a Andalusia és María Jesús Montero, que baixi Déu i ho vegi".
El secretari general del partit ha dit de l'exvicepresidenta primera que és la ministra "més incompetent d'Hisenda" que ha tingut el país perquè ha aconseguit aprovar tres Pressupostos Generals de l'Estat en vuit anys i en la legislatura present no ha aprovat cap. "Que porti quatre anys sense elaborar Pressupostos és una barbaritat", ha postil·lat.
En un altre ordre de coses, Tellado també ha criticat a l'Executiu pel decret d'ajudes fiscals conseqüència de la guerra a Iran, titllant-ho de "insuficient", al no incloure la deflactació de l'IRPF, i apuntant que el Govern ho va aprovar "a ròssec" i tres setmanes tard.
Finalment, ha censurat que en els trajectes de Setmana Santa els ciutadans "sofriran les deficiències" que en la seva opinió ha provocat el Govern a la xarxa ferroviària i les carreteres, al mateix temps que ha recordat que el PP ha impulsat una comissió d'investigació en el Senat sobre el sistema ferroviari espanyol, sobretot després de la tragèdia d'Adamuz (Còrdova) en la qual van morir 46 persones per la col·lisió de dos trens d'alta velocitat.