Tellado (PP) lamenta que els problemes dels catalans estan "desatesos" per les institucions

Assegura que quan el PP governi tancaran la "barra lliure" i atendran problemes de tots els espanyols

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha lamentat que els problemes dels catalans segueixen "desatesos" per les institucions a Catalunya perquè el preu de l'habitatge segueix disparant-se, la inseguretat s'agreuja diàriament i les llistes d'espera per a la sanitat segueixen creixent, segons ell.

Ho ha dit aquest dimecres en un acte celebrat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), junt amb el líder del PP a Catalunya, Alejandro Ferández; el president a la província de Barcelona, Manu Reyes, i el president de la formació a Cornellà, Manuel Casado, on ha posat en valor la "valentia" dels simpatitzants populars en un lloc com Catalunya.

"La Generalitat va canviar de maquinista però segueix el rumb cap al mateix precipici", ha assenyalat Tellado, que ha assegurat que no hi ha diferències entre l'ex-president d'ERC, Pere Aragonès, amb l'actual, Salvador Illa, al que s'ha referit com un llop amb pell de corder i al que li ha retret, textualment, el seu frau i poca vergonya.

De fet, ha lamentat que Catalunya sigui, segons ell, la comunitat autònoma amb major increment de delinqüència i que Illa hagi decidit "treure dels carrers" als Mossos d'Esquadra per manar-los a ports i Aeroports amb les seves noves competències.

Per això, ha assegurat que quan el PP governi a Espanya amb Alberto Núñez Feijóo com a president acabaran amb la "barra lliure" i serà un executiu que lideri i resolgui els problemes de tots els espanyols.

"CERCLE VICIÓS" SOBRE TRES EIXOS

En la seva intervenció, Tellado ha posat de manifest el "cercle viciós" sobre el qual gira la legislatura del president del Govern, Pedro Sánchez, que segons ell pivota sobre tres eixos: la paràlisi política i legislativa, les cessions a l'independentisme i la corrupció.

En primer lloc, ha lamentat que l'executiu socialista no hagi estat capaç d'aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat ni en 2024, ni en 2025, ni segons ell en 2026, alguna cosa que al seu semblar és la major demostració de rumb i projecte: "Així són les coses en el 'tardosanchismo".

Ha criticat que durant la legislatura de Sánchez no s'hagin aprovat lleis importants i ha posat d'exemple que aquesta setmana hagin hagut de retirar de l'acta l'aprovació de la Llei de la reducció laboral al no comptar amb suports necessaris, i no obstant això, que la seva "gran victòria" hagi estat aprovar un canvi en el reglament perquè la càmera espanyola passada a cridar-se Congrés.

D'altra banda, ha lamentat les "concessions aberrants" als independentistes, com per exemple les competències per a Mossos d'Esquadra i la llei d'Amnistia, alguna cosa que ha qualificat de ser un atemptat contra la igualtat, la solidaritat i la unió d'Espanya.

En aquest sentit, ha criticat també la proposta de finançament singular per a Catalunya: "Es paguen menys imposats aquí que en la resta d'Espanya? L'única cosa que guanyen els governs de Catalunya és balafiar", ha dit.

SANTOS CERDÁN

I, com a tercer eix, ha criticat la corrupció "política, econòmica i moral" que representa el PSOE després dels casos de José Luis Ábalos, Koldo García i Santos Cerdán, a els qui ha retret robar a mans plenes i enganyar a tot un país, en les seves paraules.

De fet, s'ha referit a Ábalos, García i Cerdán com el seu nucli més proper quan va presentar la seva candidatura per a les eleccions primàries del PSOE, un "entorn criminal" que ara no podran sortir d'Espanya per estar a la presó o tenir el passaport retirat, segons ha dit.

"Anem d'escàndol en escàndol. Gairebé 30 investigats per una desena de delictes", ha lamentat Tellado, que ha conclòs la seva intervenció assegurant que tant Sánchez com Illa no només han canviat d'opinió, sinó que han canviat de bàndol.