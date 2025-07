Tellado (PP) destaca la "lliçó de dignitat" de Noelia Núñez per presentar la seva dimissió

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha destacat la "lliçó de dignitat" a la política espanyola de la sotssecretària de Mobilització i Repte Digital de la formació, Noelia Núñez, en presentar la seva dimissió de tots els seus càrrecs orgànics i institucionals després de la polèmica generada pels seus estudis.

Ho ha dit aquest dimecres en un acte celebrat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), conjuntament amb el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el president a la província i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, i el president de la formació a Cornellà, Manuel Casado.

Tellado ha assegurat que la decisió de Núñez de reconèixer el seu error ha significat una "lliçó d'exemplaritat" al PSOE, ja que segons ell, és un partit que conviu amb l'anormalitat i les mentides.

Ha afegit textualment que, malgrat que el llistó ètic dels socialistes sigui tan baix, els altres tenen un llistó completament diferent: "No tots som iguals".

"Des d'aquesta posició estem en condicions d'exigir-li a Óscar Puente que dimiteixi per falsejar un màster, a Patxi López per dir que tenia una titulació que no tenia, i a la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé, per anunciar una titulació que no posseïa", ha conclòs.