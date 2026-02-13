Tellado (PP) demana la dimissió d'Óscar López per les seves paraules sobre Lambán: "És menyspreable"

Assegura que el PP "és l'únic partit que està preparat per governar Espanya"
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha demanat aquest divendres la dimissió del ministre per a la Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, per les seves paraules sobre l'expresident d'Aragó Javier Lambán, que va morir l'any passat: "És menyspreable el que hem escoltat. Quan no respecten els que han mort, com respectaran els seus rivals polítics?".
Així ho ha dit en un acte de Nuevas Generaciones (NNGG) a Barcelona amb el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i la presidenta de NNGG, Bea Fanjul, després que López retragués a l'ex-president aragonès no haver fet "oposició a Azcón".
Així mateix, ha insistit també en la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, pels accidents ferroviari d'Adamuz (Còrdova) i el de Gelida (Barcelona): "Han mort 47 persones per la refasta gestió del ferrocarril a Espanya i tenim un ministre que s'ha limitat a dir que la culpa va ser d'un govern anterior del PP de fa 7 anys i que la culpa és, lògicament, del canvi climàtic".
"No tenen vergonya, no tenen respecte ni tan sols als morts, i per descomptat no estan disposats a assumir cap de les responsabilitats. Els dos Óscar haurien d'estar fora del Govern d'Espanya perquè són indignes per ser ministres", ha resolt.
"AVANTSALA D'ELECCIONS GENERALS"
Tellado ha afirmat que Espanya és "a l'avantsala d'unes eleccions generals i amb una esquerra descomposta", i ha apel·lat a un canvi que, segons ell, només pot arribar de la mà del PP.
"Els joves avui voten majoritàriament a la dreta i voten principalment al PP, diguin el que diguin des de les formacions polítiques. És la rebel·lió de la dignitat i dels principis dels joves d'Espanya que estan farts d'un Govern que roba el seu present i hipoteca el seu futur", ha agregat.
En aquest sentit, ha erigit al PP com a alternativa política al Govern de Pedro Sánchez per canviar "tot el que suposa aquesta era de destrucció massiva que ha estat el sanchisme".
"L'era Sánchez se superarà en dos temps: primer fent-lo fora del poder amb una muntanya de vots de l'únic partit que pot guanyar-lo i de l'únic partit que està preparat per governar Espanya", ha dit.
I, en segon lloc, ha advocat per "desmuntar tota l'obra del sanchisme i substituir-la per les grans reformes nacionals que porten anys pendents".
"Això només ho pot fer qui sap fer-ho, un partit de govern, un partit d'Estat com és el PP. Hem de reduir l'etapa sanchista a una nota a peu de pàgina a la història del nostre país", ha conclòs.