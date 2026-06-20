Tellado (PP) assegura que hi ha una "majoria absoluta" en el Congrés que demana eleccions

Critica que Sánchez hagi demanat al PSOE "tancar files" entorn a Zapatero
BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assegurat que hi ha una "majoria absoluta" al Congrés dels Diputats que demana eleccions, motiu pel qual, diu, la presidenta de la Càmera, Francina Armengol, no ha permès que es voti una moció dels populars exigint la convocatòria electoral.
Així s'ha expressat aquest dissabte a Barcelona, on ha inaugurat una nova oficina del grup municipal del partit en el districte barceloní de Nou Barris, juntament amb el líder del PP al consistori, Daniel Sirera i l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del partit a Barcelona, Manu Reyes.
Tellado ha assenyalat que el president del Govern, Pedro Sánchez, no vol eleccions perquè sap que quan els espanyols parlin hauran de sortir del Govern d'Espanya: "Això està acabat. Aquesta legislatura està liquidada. A Pedro Sánchez i a la seva banda els queda ja molt poc temps per seguir robant", ha dit.
"No volen eleccions malgrat que el CIS (Centre d'Investigacions Sociològiques) els diu que les guanya", ha apuntat, i ha situat al seu partit com l'alternativa honrada, honesta i preparada.
Així, ha afirmat que el canvi està a prop i que el PP ha d'estar preparat perquè és, subratlla, l'única alternativa al Govern: "Pot haver-hi eleccions generals en breu, pot haver-hi primer municipals i després generals, primer generals i després municipals, però la realitat és que a Espanya tenim un govern que s'enfonsa, un govern que ja no aguanta més", ha exposat.
ZAPATERO
En referència a les causes judicials que afecten a l'ex-president del Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, ha dit que "abans només era Pedro Sánchez el que tenia a mitja família imputada", referint-se a la imputació de les filles de l'expresident en el marc del 'cas Plus ultra', així com de la seva secretària, Gertrudis Alcázar.
"Zapatero no recorda bé d'on ve la bijuteria que li han trobat en la caixa forta", ha afegit, i ha assenyalat que és el primer expresident del Govern imputat per l'Audiència Nacional.
En aquest sentit, ha criticat l'actitud de Sánchez qui, apunta, en comptes de dir que això no els representa "ha demanat a tot el partit abrigallar i tancar files" entorn de Zapatero, alguna cosa que considera inacceptable.
"CORRUPCIÓ" DEL PSOE
També s'ha referit a les causes judicials que afecten al PSOE: "Hem de demanar-li al Partit Socialista que sisplau delinqueixin més a poc a poc, perquè és que és impossible seguir el compte de la corrupció que aguaita a tot aquest govern", ha sostingut, i ha xifrat en 15 les causes judicials obertes que afecten al PSOE amb, afegeix, 97 imputats.
Tellado ha assegurat que "fa falta posar molt alt l'himne de la internacional socialista per tractar de fer callar tots els casos de corrupció", i ha remarcat que els primers traïts són els votants socialistes.
"La nostra democràcia està amenaçada i està amenaçada ni més ni menys que per qui ostenta el Govern de la nació", ha insistit, una actitud que, ha defensat, és impensable en qualsevol democràcia moderna i que respon al fet que l'executiu està, al seu semblar, acorralat.
BARCELONA
Sobre la situació a la ciutat de Barcelona, ha dit que pateix una gran calamitat: "És el socialisme per partida triple. Aquí heu de sofrir a Collboni, aquí heu de sofrir a Illa i aquí sofriu també al senyor Pedro Sánchez", ha exposat.
Ha lamentat que Barcelona té molts problemes i és "la ciutat més insegura d'Espanya", una cosa que, considera, no és casualitat sinó fruit de governants que miren cap a un altre costat i no posen solucions.
En aquest sentit, ha posat en valor el treball de Sirera, que va aconseguir "reflotar" al partit i s'ha mostrat convençut que serà un gran alcalde de Barcelona perquè té la determinació per a ser-ho.