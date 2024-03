Tellado diu que el PP català té el repte de ser l'única referència del constitucionalisme a Catalunya

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, ha dit alegrar-se de l'elecció d'Alejandro Fernández com a candidat del PP a la Generalitat en les pròximes eleccions del 12 de maig, ja que creu que és un "gran candidat", i ha remarcat que el seu partit té un repte electoral "tremendament important" per davant en ser "l'única referència del constitucionalisme".

Segons ha expressat Tellado aquest dimarts en una roda de premsa al Congrés, Fernández és un "gran candidat" i farà una "gran feina" assumint la responsabilitat del PP per a aquests comicis. Una responsabilitat que a parer seu passa per aglutinar el vot de centredreta i "més enllà".

"El PP s'ha de convertir en l'única referència del constitucionalisme, que s'ha quedat orfe després que el PSOE ha desertat per convertir-se en un aliat submís de l'independentisme", ha assenyalat.

UN REPTE TREMENDAMENT IMPORTANT

El portaveu popular ha remarcat el repte electoral "tremendament important" que suposen els comicis catalans i ha apostat per fer un treball "seriós i rigorós" per convertir-se en el pilar del constitucionalisme.

El nomenament de Fernández que s'ha confirmat aquest mateix dimarts després de diversos dies d'inquietud a Génova per la demora amb què s'estava abordant des de la direcció l'elecció del candidat català, donant prioritat a les negociacions de la possible integració de Ciutadans en les llistes del PP, fet que finalment va quedar descartat per la falta de consens entre totes dues formacions.