Tellado avança que Feijóo llançarà un sistema de finançament "just i solidari" en el "termini d'un any" si governa

Gustavo de la Paz - Europa Press
"Millorarem el finançament autonòmic, però en totes les comunitats", proclama a la Interparlamentaria del PP
LA CORUÑA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha avançat aquest dissabte que si el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, arriba al Palau de la Moncloa llançarà un nou sistema de finançament "just" i "solidari" en el "termini d'un any".
Així s'ha pronunciat un dia després que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, hagi presentat la seva proposta de finançament en la qual planteja cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA, de manera que els recursos augmentaran en aproximadament 16.000 milions d'euros per a l'any 2027.
En la inauguració de la XXVIII Interparlamentaria que el PP celebra aquest cap de setmana a La Corunya, Tellado ha assegurat que el Govern de Pedro Sánchez ha fet "un dany enorme" a la democràcia, a la igualtat i a les arques públiques, "amb regals al separatisme per comprar i seguir comprant el seu suport".
"Aquesta setmana hi ha hagut una nova mostra d'això amb el pacte de Sánchez i Junqueras --líder d'ERC-- per repartir-se els diners de tots els espanyols", ha dit, després de criticar aquesta trobada entre "un president assetjat per la corrupció i un condemnat i inhabilitat pel Tribunal Suprem per malversació".
Tellado ha assenyalat que aquest pacte suposa un "pal per als ciutadans que compleixen" i un "premi per als independentistes que mantenen a Sánchez en el poder, treient diners als espanyols honrats per donar-li-ho a una administració deslleial, com ha estat la dels independentistes", segons ha dit.
Després d'insistir que l'objectiu d'aquest "xec" que Pedro Sánchez ha segellat amb l'independentisme és "poder continuar en el poder" uns mesos més, el secretari general del PP ha indicat que també és "una infàmia". "Això és també corrupció", ha sentenciat.
PROMET "UN SISTEMA BO PER Al CONJUNT DEL PAÍS"
Dit això, Tellado ha garantit que la seva formació revertirà l'acord segellat aquest dijous en Moncloa entre el president del Govern i el líder d'ERC, que, segons els 'populars', "privilegia" a Catalunya per sobre de les altres autonomies.
"Tan aviat arribem al Govern ho revertirem. Millorarem el finançament autonòmic, però en totes les comunitats, absolutament en totes", ha ressaltat el 'número dos' d'Alberto Núñez Feijóo.
A més, Tellado ha posat data a aquest nou sistema que impulsaria el PP si governa. "Quan Feijóo arribi a la Moncloa llançarà un nou sistema de finançament en el termini d'un any. Un sistema just, un sistema solidari, un sistema bo per al conjunt del país", ha dit.
El secretari general del PP ha afirmat que "ja està bé que el rumb d'Espanya ho decideixin els 'junqueras', 'els oteguis' i un grapat de corruptes", una cosa que, al seu judici, "és el que ha ocorregut a Espanya durant tot aquest temps".
És més, el dirigent del PP ha recalcat que "a aquests atacs a la igualtat i a la democràcia del socialisme se sumen els causats a les arques públiques i al bon nom d'Espanya amb aquesta corrupció massiva del socialisme mangant de Pedro Sánchez".