Tellado augura que el PP de Catalunya "serà motor del gran canvi" polític a Espanya

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
Afirma que el XVI Congrés dels populars catalans és el de la "unitat"
BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha afirmat que el PP de Catalunya ha de sortir més fort, més unit i més motivat del seu XVI Congrés i ha augurat que la formació "serà motor del gran canvi" polític a Espanya.
En una intervenció al congrés dels populars catalans aquest dissabte, ha assegurat que "res serà possible sense el PP de Catalunya, però tot serà possible si s'hi involucra", en referència implícita a la necessitat dels vots a Catalunya perquè Alberto Núñez Feijóo pugui guanyar unes eleccions generals.
"Treballem en equip, sumem forces, siguem plenament conscients del que tenim entre mans, i el canvi a Espanya estarà assegurat", ha sostingut.
Ha assegurat que aquest és el congrés "d'unitat" en el PP català i del quan el partit sortirà amb nous deures, nous reptes i nous objectius.
"MAI US HEU RESIGNAT"
"Per al PP d'Espanya, el PP de Catalunya és un referent. Heu treballat dur en circumstàncies francament difícils, francament complexes", i ha reconegut el paper de l'exsecretari general Daniel Serrano i del secretari general sortint, Santi Rodríguez.
Tellado ha subratllat el lema del XVI Congrés, 'Volem més': "No es podia triar un lema millor per a aquest congrés, perquè el PP de Catalunya és el partit dels valents".
"És el partit dels inconformistes, perquè no us resigneu i mai us heu resignat a sotmetre-us al nacionalisme o a aquest socialisme que està encantat de pactar amb l'independentisme més atroç", ha afegit.
Així, ha insistit que el creixement del PP català és l'única manera d'aconseguir el que el partit vol: "Volem més PP a Catalunya. I d'això tracta aquest congrés".