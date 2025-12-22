Telefónica xifra en 2.500 milions el cost de l'ERE i l'estalvi anual en uns 600 milions a partir del 2028

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
Telefónica calcula que l'expedient de regulació d'ocupació (ERE) que afectarà a set societats del grup i en el qual, segons els càlculs de l'empresa, sortiran al voltant de 5.500 persones i tindrà un cost d'uns 2.500 milions d'euros per la teleco, segons ha informat a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
"El valor actual de la despesa dels plans de sortides en el conjunt de totes les societats afectades s'estima en una provisió total d'al voltant de 2.500 milions d'euros, abans d'impostos", ha detallat.
En concret, per Telefónica Espanya i Movistar Plus+ la provisió serà d'al voltant de 2.300 milions d'euros, mentre que per a les unitats corporatives d'al voltant de 200 milions d'euros.
"Els estalvis anuals mitjana de despeses directes en el grup s'estimen propers a 600 milions d'euros a partir del 2028. Desglossat, els estalvis anuals seran d'al voltant de 500 milions d'euros a Telefónica Espanya i Movistar Plus+ i d'al voltant de 60 milions d'euros en unitats corporatives", ha indicat l'empresa.
No obstant això, l'impacte en la generació de caixa de l'ERE, el qual s'ha signat aquest dilluns amb els sindicats, serà positiu ja des del 2026, igual que la captura d'estalvis, atès que la sortida d'empleats s'estima que tindrà lloc ja des del primer trimestre del 2026.