Telefónica ven la seva filial a Xile a Millicom i NJJ Holding per un import de fins a 1.156 milions

MADRID 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha venut la seva filial a Xile a Millicom Spain i NJJ Holding per un import màxim de 1.365 milions de dòlars (prop de 1.156 milions d'euros), el qual es divideix en una quantitat fixa de 1.215 milions de dòlars (1.030 milions d'euros) i una altra variable de 150 milions de dòlars (al voltant de 126 milions d'euros), aquesta última condicionada "a la possible ocurrència de determinats esdeveniments en el mercat de telecomunicacions xilè", segons ha informat l'operadora espanyola a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
"L'import de la transacció inclou un pagament en efectiu de 50 milions de dòlars nord-americans (aproximadament 42 milions d'euros al tipus de canvi actual) pagader al tancament de l'operació i un pagament ajornat de 340 milions de dòlars nord-americans (aproximadament 286 milions d'euros al tipus de canvi actual) que serà satisfet d'acord amb els resultats financers de Telefónica Chile", ha detallat.
El preu acordat inclou els increments habituals en aquesta mena de transaccions i el deute financer net de Telefónica Chile a 31 de desembre del 2025 era de 479 milions d'euros.