Telefónica ven a Millicom la filial a l'Equador per 330 milions i avança en la sortida d'Hispanoamèrica

MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha acordat la venda de la seva filial a l'Equador (Otecel) a Millicom Spain per 380 milions de dòlars (uns 330 milions d'euros al canvi actual), va informar la companyia divendres a la nit a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"En el dia d'avui Telefónica Hispanoamérica, filial 100% propietat de Telefónica, ha arribat a un acord per a la venda a Millicom Spain de la totalitat de les accions que ostenta a Otecel (Telefónica Ecuador), representatives del 100% del seu capital social. L'import de la transacció per a aquesta societat és de 380 milions de dòlars nord-americans (aproximadament 330 milions d'euros al tipus de canvi actual) i el preu corresponent està subjecte als ajustos habituals en aquest tipus de transaccions", ha dit l'operadora.

D'aquesta manera, la companyia continua avançant en la seva estratègia de reduir l'exposició a Hispanoamèrica, fet que s'ha concretat ja en la venda de les seves subsidiàries a l'Argentina (al grup Clarín per uns 1.190 milions d'euros), el Perú (a l'argentina Integra Tec International per 900.000 euros), l'Uruguai (a Millicom Spain per 389 milions d'euros) i Colòmbia (a Millicom per 368 milions d'euros).

La venda de les filials de Telefónica a l'Argentina i l'Uruguai ja estan tancades i signades, mentre que les transaccions a l'Uruguai, Colòmbia i ara a l'Equador estan pendents de les aprovacions reguladores.

"El tancament de la transacció està subjecte també a determinades condicions de tancament, inclosa l'obtenció de les pertinents aprovacions reguladores. Aquesta operació s'emmarca dins de la política de gestió de cartera d'actius del grup Telefónica i està alineada amb la seva estratègia de reduir l'exposició a Hispanoamèrica", subratlla el comunicat de Telefónica enviat a la CNMV a última hora de divendres.

La filial de Telefònica a l'Equador té uns 5 milions de clients i la seva quota de mercat al país vorejava el 28% al tancament del primer trimestre de l'exercici, per darrere de Claro (54%) i per sobre de CNT (18%).

MILLICOM

Millicom ha dit en un comunicat que aquesta operació enforteix la seva presència a Sud-amèrica en expandir-se en un país amb una economia estable i dolaritzada amb "fonaments macroeconòmics favorables".

"L'acord reforça significativament la presència regional i l'abast comercial de Millicom, assentant les bases per a la innovació, la inclusió digital i un creixement sostingut a llarg termini. El sector de telecomunicacions d'Equador, recolzat per una expansió constant dels serveis mòbils i de banda ampla i un entorn regulador compromès, ofereix una plataforma atractiva perquè Millicom impulsi la transformació digital", ha afegit.

El conseller delegat de Millicom, Marcelo Benítez, ha ressaltat que l'adquisició de la filial de Telefónica a l'Equador reflecteix la confiança a llarg termini de la seva companyia a Llatinoamèrica.

"L'Equador ofereix un mercat digital dinàmic i en creixement dins d'una economia estable i dolaritzada, la qual cosa ho converteix en un complement ideal per a l'estratègia de Millicom. En expandir la nostra presència a Sud-amèrica enfortim la nostra plataforma d'innovació, diversificació i creació de valor a llarg termini", ha dit el directiu.