Telefónica signa un acord amb el FCB per ser soci oficial de l'Espai Barça durant 5 anys

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Telefónica i el FC Barcelona han signat un acord perquè l'empresa de telecomunicacions sigui soci oficial de l'Espai Barça durant un període de 5 anys, informa la companyia en un comunicat aquest divendres.
L'acord dona a Telefónica preferència en els futurs projectes tecnològics que es duguin a terme al recinte blaugrana, i l'empresa disposarà d'una llotja a l'Spotify Camp Nou i donarà nom a un dels espais 'louge', al qual s'accedirà des de les llotges privades.
A més a més, segons han explicat fonts de l'empresa a Europa Press i ha avançat 'El Periódico', Telefónica esdevé el 'TV media network integrator' del club, per la qual cosa distribuirà el seu senyal de televisió a nivell mundial i oferirà serveis de connectivitat a l'estadi.
El president de Telefónica España, Borja Ochoa, ha explicat que aquest acord reafirma el suport de l'empresa "al món de la cultura i l'esport i la seva implicació amb Catalunya i la ciutat de Barcelona".
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha afegit que el pacte "suposa incorporar a l'Espai Barça una companyia de referència en l'àmbit tecnològic i les telecomunicacions que entengui la dimensió i l'ambició del projectes".