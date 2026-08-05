Telefónica reforça la connectivitat en 78 emplaçaments de Lleida i 213 de Tarragona per l'eclipsi solar

MADRID/BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha engegat un pla de supervisió i reforç de la seva xarxa mòbil amb motiu de l'eclipsi solar del proper dimecres 12 d'agost, reforçant la connectivitat en més de 2.700 emplaçaments: 78 d'aquests de Lleida i 213 de Tarragona.
L'operadora, que va començar fa cinc mesos la planificació d'aquest dispositiu, ha analitzat la cobertura de xarxa en més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes.
Per respondre a la demanda extraordinària de connectivitat per part d'observadors nacionals i internacionals que es preveu en aquests punts, Telefónica ha planificat l'execució de treballs de parametrització específica i optimització en 31 províncies i 2.756 emplaçaments repartits al llarg dels milers de quilòmetres que abastarà a Espanya el proper eclipsi solar.
El fenomen serà especialment visible a Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Galícia, La Rioja, Navarra i País Basc.
Aquestes actuacions de parametrització de la xarxa mòbil impliquen que Telefónica reconfigura de forma intel·ligent els paràmetres tècnics de les estacions base, adaptant-los a la demanda de tràfic.
D'aquesta manera, la xarxa redistribueix la capacitat dels equips i l'ample de banda per garantir que els usuaris puguin disposar del servei de forma estable i sense interrupcions.
El director de Red, TI y TV de Telefónica España, Juan José Marfil, ha destacat: "Aquest esforç tècnic reflecteix el nostre compromís diari, ja que Telefónica aspira a ser sempre la millor via d'accés dels ciutadans a les tecnologies digitals, garantint més i millors serveis sobre la millor xarxa".
PLA ESTIU
Aquest reforç amb motiu de l'eclipsi solar s'emmarca en el pla estiu de Telefónica, que aquest any inclou més de 500 actuacions sobre la infraestructura ja existent i nous desplegaments en 34 localitats clau de la costa espanyola.
A més, contempla la cobertura i parametrització de 440 esdeveniments mitjançant accions d'optimització i, de forma addicional, el desplaçament de diverses unitats mòbils a diferents punts de la geografia espanyola en els esdeveniments més multitudinaris.