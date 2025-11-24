Telefónica proposa un ERO per a 5.040 persones a Telefónica de España, Móviles i Soluciones

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha proposat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a un total de 5.040 persones en les tres societats del conveni d'empreses vinculades (Telefónica de España, Móviles i Soluciones), les principals del grup, segons ha informat la UGT.
"Finalitzades les reunions amb les empreses que conformen el conveni d'empreses vinculades (CEV), Telefónica ha motivat els tres expedients anunciats en causes organitzatives, tècniques i de producció, amb una afectació global de 5.040 persones", han indicat.
Segons la documentació jurídica facilitada per l'empresa als sindicats, l'afectació de l'ERO es divideix en 3.649 persones per a Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 a Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587) i 267 a Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118).
La UGT ha exigit que qualsevol mesura que s'adopti s'articuli com un procés estrictament voluntari basat en prejubilacions, en coherència amb el que es va signar a l'acta de l'ERO del 2019.
Així mateix, la UGT assenyala que serà impossible arribar a un acord global si no avancen de manera satisfactòria les negociacions per prorrogar l'actual CEV fins al 2030. Aquesta pròrroga permetria estendre les garanties i millorar les condicionis sociolaborals d'una plantilla cridada a assumir els reptes derivats del Pla Estratègic presentat el passat 4 de novembre, ha subratllat el sindicat.
En aquest context, cal recordar que la companyia comunicarà aquest dimarts l'afectació dels acomiadaments col·lectius que s'implementaran a quatre societats més del grup, en concret: Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital i Movistar+.