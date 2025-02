Telefónica Perú sol·licita de manera voluntària entrar en concurs de creditors

Telefónica Hispam concedirà una línia de crèdit de gairebé 400 milions d'euros per atendre les necessitats operatives de caixa

MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

Telefónica Perú ha sol·licitat acollir-se de manera voluntària a concurs de creditors amb l'objectiu d'abordar la reestructuració financera i de les seves operacions, segons ha informat la teleco a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) a última hora d'aquest divendres.

"Amb la finalitat d'aconseguir una reestructuració ordenada dels passius de Telefónica del Perú, s'informa que el directori d'aquesta societat ha acordat, en el dia d'avui, l'acolliment de Telefónica del Perú al procediment concursal ordinari establert en la normativa peruana. L'acolliment de Telefónica del Perú a aquest procediment concursal està orientat a la reestructuració financera i de les seves operacions dins del que estableix el marc legal concursal aplicable", indica el text remès a la CNMV.

En aquest context, Telefónica Hispanoamèrica ha concedit un crèdit mercantil a la filial peruana de fins a 1.549 milions de sols peruans, entorn de 400 milions d'euros al canvi actual, per un període de 18 mesos.

L'objectiu de la línia de crèdit concedida per Telefónica Hispam a la filial peruana és mantenir les operacions i poder aconseguir una solució, si ben els fons només atendran a les necessitats operatives de caixa.

En aquest context, Telefónica Perú ha subratllat que l'acolliment al concurs de creditors es deu, sobretot, a la situació financera i administrativa que travessa la filial des de fa dues dècades a causa de les seves controvèrsies amb la Superintendencia Nacional de Duanes i d'Administració Tributària (SUNAT) al país.

"Com és de públic coneixement, la situació financera de Telefónica del Perú s'ha vist molt negativament afectada per contingències fiscals de més de 20 anys d'antiguitat, així com per decisions administratives que han col·locat a la companyia en una posició de desavantatge competitiu en un entorn de mercat particularment desafiador", agrega el comunicat remès a la CNMV.

"En relació amb les abans referides contingències fiscals, Telefónica manté obert a la data un arbitratge davant del Centre Internacional per a l'Arranjament de Disputes sobre Inversió (CIADI)", afegeix.