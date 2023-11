Telefónica llança una OPA pel 28,19% del capital que no controla de la seva filial alemanya, amb prima del 37,6%

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha llançat una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de caràcter voluntari sobre accions representatives d'un màxim del 28,19% del capital social i els drets de vot de la seva filial alemanya, Telefónica Deutschland, de la qual actualment posseeix, directa o indirectament, el 71,81%.

L'oferta es formularà com una compravenda d'accions i la contraprestació oferta als accionistes de Telefónica Deutschland serà de 2,35 euros en efectiu per cada acció, la qual cosa representa una prima d'aproximadament el 37,6% sobre el preu de tancament de Telefónica Deutschland en el dia d'ahir i del 36,3% sobre el preu mitjà ponderat per volum durant els últims tres mesos.

Telefónica té a la seva disposició els fons necessaris per pagar la contraprestació total de l'oferta, segons ha assegurat l'operadora espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En virtut d'aquesta operació, Telefónica i la seva filial alemanya pretenen incrementar la contribució de Telefónica Deutschland al benefici consolidat i als fluxos de caixa atribuïbles als accionistes de Telefónica.

Telefónica no acceptarà l'oferta respecte a les accions de les quals ja és titular. Així mateix, la companyia és titular directe d'instruments que li donen dret a adquirir aproximadament un 1,32% del capital social i els drets de vot de Telefónica Deutschland.

La companyia ha assegurat que aquesta operació reforça la seva estratègia de centrar-se en els seus principals mercats geogràfics (Espanya, el Brasil, Alemanya i el Regne Unit) i la seva "ferma aposta" pel mercat alemany, "un dels mercats de telecomunicacions més atractius i estables d'Europa".