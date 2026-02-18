Telefónica, Liberty i Infravia compren Netomnia per 2.294 milions d'euros

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Telefónica i Liberty Global --copropietaris de la 'teleco' VMO2 al Regne Unit--, juntament amb Infravia Capital, a través de la 'joint venture' de fibra Nexfibre, han arribat a un acord per adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segon operador més gran de fibra del Regne Unit, per 2.000 milions de lliures esterlines (aproximadament 2.294 milions d'euros), segons ha informat la companyia espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Aquesta és la primera gran operació del nou pla estratègic de Telefónica, que contempla com a prioritat créixer en els seus quatre mercats estratègics, és a dir, Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil.
Telefónica i Liberty Global aportaran conjuntament prop de 150 milions de lliures (uns 175 milions d'euros) per finançar l'operació, i Infravia aproximadament 850 milions de lliures (uns 995 milions d'euros), si bé el preu acordat està subjecte als ajustos habituals.
La xarxa de fibra de Netomnia, que comptarà amb més de 3,4 milions de llars i 500.000 clients a tancament de l'operació, s'integrarà a la de Nexfibre juntament amb els 2,1 milions de llars de VMO2 que la 'teleco' actualitzarà a fibra.
Com a resultat, Nexfibre comptarà amb una xarxa de fibra d'uns 8 milions de llars a finals del 2027, mentre que la xarxa combinada de Nexfibre i VMO2 arribarà aproximadament als 20 milions en total.