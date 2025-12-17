Telefónica inicia el procediment per deixar de cotitzar als Estats Units després de gairebé 40 anys a Wall Street

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 17 des. (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha iniciat el procediment per deixar de cotitzar a la Borsa de Nova York, parquet on va aterrar fa gairebé 40 anys, el 12 de juny del 1987, quan es va convertir en la primera empresa espanyola a cotitzar a Wall Street.
"Telefónica anuncia avui la intenció d'iniciar el procediment per excloure voluntàriament la cotització de les seves 'american depositary shares', cadascuna representativa d'una acció ordinària de Telefónica, representades mitjançant American Depositary Receipts (ADR), de la Borsa de Nova York", assenyala la teleco en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
D'aquesta manera, la companyia confirma la possibilitat que havia apuntat el passat 4 de novembre, en la presentació del nou pla estratègic de l'empresa, l'aleshores directora de finances de Telefónica, Laura Abasolo, que aquest dimecres ha estat rellevada per Juan Azcue en el càrrec.