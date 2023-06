Telefónica impulsa la inclusió social en el Dia Internacional del Voluntariat

BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

La Fundació Telefònica ha celebrat aquest divendres el Dia Internacional del Voluntariat amb diferents activitats repartides per Catalunya centrades en la inclusió i vulnerabilitat social i digital i la innovació social.

Segons un comunicat de Telefónica, les jornades catalanes han comptat amb més de 100 voluntaris i, de manera simultània, també s'han fet a 30 països més.

A Catalunya, s'han desenvolupat activitats "de lleure inclusiu diferents al que és habitual", amb l'objectiu d'afavorir la inclusió a través de l'esport i fomentar valors com el treball en equip i el companyerisme.

El programa català ha inclòs una jornada a la platja de Castelldefels (Barcelona) amb activitats "per a la integració de persones amb discapacitat intel·lectual".

També, un taller sobre intel·ligència artificial al campus '42 Barcelona' per a joves en risc d'exclusió i un recorregut pel delta del Llobregat (Barcelona) per eliminar plantes exòtiques i "col·locar caixes niu per ajudar la conservació de les aus".