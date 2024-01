Telefónica i els sindicats signen els acords per a l'ERO de 3.421 treballadors i el conveni col·lectiu

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Telefónica i els sindicats han signat en la tarda d'aquest dimecres els acords per al nou conveni col·lectiu d'empreses vinculades i dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) que la companyia executarà en les seves tres principals filials a Espanya (Telefónica de España, Móviles y Soluciones), que afectaran 3.421 treballadors.

Els acords han estat recolzats per unanimitat per part de l'empresa i la representació dels treballadors (UGT, CCOO i Sumados), amb 24 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional de Mercats i Valors.

Segons havien informat fonts de CCOO a Europa Press, el sindicat encara estava a l'espera que el seu consell estatal es reunís el matí d'aquest dimecres per ratificar els preacords del conveni col·lectiu d'empreses vinculades i de l'acomiadament col·lectiu, com finalment ha succeït.

TELEFÓNICA EQUIPARA LES CONDICIONS DE L'ERO EL 2021

En concret, Telefónica ha proposat 2.958 sortides per a Telefónica de España, gairebé un 28% menys que els 4.085 que es van plantejar al començament de les negociacions; 397 en Telefónica Móviles, gairebé un 59% menys que els 958 inicials, i 66 en Telefónica Soluciones, gairebé un 19% menys que els 81 inicials.

Per tant, la companyia ha reduït l'afectació de l'acomiadament col·lectiu en un 33% en relació amb les 5.124 sortides que va proposar els sindicats al començament de les negociacions.

De la mateixa manera, la companyia ha millorat les condicions econòmiques ofertes als empleats que finalment sortiran de l'empresa i les ha equiparat a les de l'anterior pla de sortides, negociat en 2021.

A més, inclou la sortida dels 100 empleats que no van poder fer-ho en el pla de sortides anterior, entre altres qüestions.

El període d'adscripció a l'ERO tindrà lloc entre el 9 de gener i el 8 de febrer de 2024 i la contestació de l'empresa serà el 14 de febrer. Les sortides començaran principalment el 29 de febrer de l'any que ve, però l'ERO estarà obert fins al 31 de març de 2025.

El valor actual de la despesa del pla s'estima en una provisió del voltant de 1.300 milions d'euros (abans d'impostos), sense impacte en caixa. Els estalvis anuals mitjans de despeses directes se situaran al voltant dels 285 milions d'euros a partir de 2025.

En qualsevol cas, l'impacte en generació de caixa serà positiu des de 2024 igual que la captura d'estalvis, ja que la sortida d'empleats s'estima tindrà lloc ja des del primer trimestre de 2024.

NOU CONVENI COL·LECTIU

Al seu torn, el passat 21 de desembre, Telefónica i els sindicats van aconseguir un preacord per a un nou conveni col·lectiu d'empreses vinculades (CEV) que entrarà en vigor l'1 de gener de 2024 i s'estendrà fins al 31 de desembre de 2026, encara que amb la possibilitat de prorrogar-lo un any més.

Aquest preacord inclou qüestions com el manteniment de l'actual clàusula de revisió salarial vinculada a la inflació, que es concreta en una proposta de pujada salarial del 1,5% a l'any i revisió en relació amb l'IPC a la finalització del conveni.

També un "plus de productivitat" d'octubre de 300 euros amb 150 euros consolidables per cada any de vigència del conveni i el manteniment dels biennis i l'antiguitat sense limitació.

Quant a la jornada laboral, l'empresa va acceptar la petició dels sindicats de reduir-la a 36 hores durant la vigència del conveni, al mateix temps que inclou sis dies per a "assumptes imprevists i urgents".