Telefónica destaca que l'acord UE-Mercosur garanteix processos "justos" en les assignacions d'espectre

Considera que el tractat és "particularment rellevant" per a la companyia

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

L'acord aconseguit entre la Unió Europea (UE) i el Mercat Comú del Sud (Mercosur) el passat 6 de desembre "podria ser molt beneficiós" en termes de prevenció de pràctiques anticompetitives i de regulació per al sector de les telecomunicacions, segons Telefónica.

El grup creu a més que aquest acord aborda "aspectes clau" per al seu negoci, com la gestió eficient de l'espectre radioelèctric per garantir "procediments justos i transparents en futures assignacions".

Així ho indica la companyia a través d'un text subscrit per la cap de Polítiques Públiques de Telefónica Hispam, Ana Blanco, i el responsable de Polítiques Públiques i Internet de Telefónica, Pablo Barrionuevo, un document en el qual l'operadora repassa alguns dels aspectes més rellevants del tractat en matèria de telecomunicacions.

En aquest sentit, cal recordar que Telefónica és el principal operador europeu de telecomunicacions a Amèrica Llatina amb presència a nou països de la regió: Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Xile, Mèxic, Equador, Uruguai i Veneçuela, tots estats membre o associats del Mercosur, excepte Veneçuela (suspesa des d'agost del 2017) i Mèxic (té alguns acords comercials amb el bloc).

En aquest context, l'empresa presidida per José María Álvarez-Pallete considera que l'acord entre la UE i el Mercosur és "particularment rellevant per a Telefónica" atès que, entre altres assumptes, el capítol sobre serveis de telecomunicacions té un "ampli abast i proporciona certesa regulatòria" en assegurar la independència de les autoritats reguladores.

"Les parts es comprometen a simplificar els règims d'autorització per a la prestació dels serveis, la qual cosa pot ser molt beneficiós per a un sector altament burocratitzat", han subratllat els directius que signen el text.

En aquesta línia, Telefónica també indica que l'acord podria ser beneficiós en possibilitar la compartició d'experiències i resultats de noves regulacions digitals, com la Llei de mercats digitals o la Llei de serveis digitals que la UE ha engegat.

També posa l'accent que "protegeix fortament" el "dret a regular" amb l'objectiu de no limitar la capacitat de les parts per prestar serveis públics.

"A aquest efecte, l'acord inclou disposicions relatives a la regulació del sector (concessió de llicències, gestió de recursos escassos i/o obligacions de servei universal), així com disposicions per prevenir pràctiques anticompetitives", afegeix.

MECANISME DE SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

D'altra banda, l'operadora ha ressaltat que el tractat estableix un mecanisme de solució de controvèrsies que recull que, en cas que es produeixi alguna entre proveïdors de xarxes o serveis de telecomunicacions serà l'autoritat nacional de reglamentació corresponent, a sol·licitud de qualsevol de les parts, qui emetrà una "decisió vinculant" per resoldre-la.

No obstant això, Telefónica ha matisat que, en la seva opinió, hagués estat positiu incloure un mecanisme per plantejar arbitratges d'inversió a les persones de dret privat.

"Contribuiria a atreure la inversió dotant-la de més certesa jurídica per garantir que els conflictes que sorgeixin es resolguin mitjançant un procediment independent subjecte a dret internacional", ha argumentat.

Un altre dels beneficis del tractat al qual ha fet referència Telefónica té a veure amb la possibilitat de competir en "igualtat de condicions" en matèria de contractació pública.

Sobre això, ha precisat que la Comissió Europea ha incidit que es tracta d'una novetat per a qualsevol tercer país, ja que el Mercosur ha restringit anteriorment les seves licitacions públiques a empreses internes.

"En la nostra opinió, l'Acord d'Associació UE-Mercosur ofereix una oportunitat única per contribuir al creixement econòmic de les dues regions mitjançant la creació de noves oportunitats de mercat per a béns i serveis, la creació de llocs de treball i el foment de les inversions en donar estabilitat a les mateixes i proporcionar un marc de més certesa jurídica", ha ressaltat la telecomunicadora.

En aquest context, advoca per la ratificació de l'acord i opina que, en cas contrari, es deixaria a la UE i al Mercosur "amb menys instruments" per construir la confiança mútua i per "cooperar per afrontar els desafiaments globals".

"La manca de ratificació portaria al fet que els països del Mercosur derivin la seva activitat comercial cap a d'altres socis comercials amb menors estàndards regulatoris en matèria mediambiental i laborals", ha agregat.