Telefónica desplega "el reforç més gran" de la xarxa a Catalunya per a la visita del Papa

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Telefónica ha desplegat "el reforç més gran" de la xarxa a Catalunya com a col·laborador tecnològic principal de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa també s'ha encarregat del reforç en la visita del pontífex a Madrid i la que farà a les Illes Canàries a partir de dijous.
Ha explicat que, durant els dies que és a Catalunya, ha reforçat de manera especial la infraestructura i la capacitat de la xarxa "per donar resposta a l'elevada concentració d'assistents" prevista.
A més a més, la companyia operarà les comunicacions del Papa, de la seva comitiva i de tota l'organització que acompanya la gira.
Durant tota la visita a Espanya de Lleó XIV, Telefónica ha reforçat més de 1.300 punts de xarxa, ha desplegat quatre unitats mòbil 5G, ha activat 10 connexions satel·litàries tàctiques i ha desplegat 20 quilòmetres de fibra òptica.