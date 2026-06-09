Publicat 09/06/2026 15:32

Telefónica desplega "el reforç més gran" de la xarxa a Catalunya per a la visita del Papa

El papa Lleó XIV a Barcelona
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha desplegat "el reforç més gran" de la xarxa a Catalunya com a col·laborador tecnològic principal de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat, informa en un comunicat aquest dimarts.

L'empresa també s'ha encarregat del reforç en la visita del pontífex a Madrid i la que farà a les Illes Canàries a partir de dijous.

Ha explicat que, durant els dies que és a Catalunya, ha reforçat de manera especial la infraestructura i la capacitat de la xarxa "per donar resposta a l'elevada concentració d'assistents" prevista.

A més a més, la companyia operarà les comunicacions del Papa, de la seva comitiva i de tota l'organització que acompanya la gira.

Durant tota la visita a Espanya de Lleó XIV, Telefónica ha reforçat més de 1.300 punts de xarxa, ha desplegat quatre unitats mòbil 5G, ha activat 10 connexions satel·litàries tàctiques i ha desplegat 20 quilòmetres de fibra òptica.

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