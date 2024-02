Telefónica aposta per una "aliança global" en el sector 'teleco' i rebutja els "posicionaments abusius"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha apostat per una "aliança global" en el sector de les telecomunicacions per aconseguir una cadena de valor "sostenible i beneficiosa" per a tots els actors del sistema i ha rebutjat els "posicionaments abusius", alhora que ha recalcat la seva aposta per un nou marc normatiu i l'"ús responsable dels recursos compartits".

"És el moment d'una aliança global i d'una gobernança justa per aconseguir una cadena de valor sostenible i beneficiosa per a tothom", ha afirmat el 'primer espasa' de Telefónica en el discurs inaugural del Mobile World Congress (MWC) del 2024.

"És el moment de la col·laboració, no del posicionament abusiu. És hora de fer un ús responsable dels recursos compartits. És hora d'un nou panorama normatiu. Necessitem una regulació del segle XXI. És hora de dir adeu als vells models reguladors", ha afegit.

El president de Telefónica ha apel·lat així a la reivindicació de les principals telecos europees al voltant del 'fair share' (contribució justa), una mesura que sol·liciten davant les grans inversions en xarxes que caldran en els pròxims anys per fer front a l'auge de diferents tecnologies, com la intel·ligència artificial (IA), i que enfronta les grans companyies del sector amb les principals tecnològiques, com Amazon, Meta, Netflix, Google, Apple o Microsoft.

"En l'actualitat, sis actors consumeixen més del 50% de la capacitat de la xarxa. És essencial que els animem a fer un ús responsable de la capacitat de la xarxa i del consum d'energia. Els hem de motivar perquè facin un ús responsable de la xarxa", ha destacat Álvarez-Pallete en el seu discurs.

AVENÇ D'OPEN GATEWAY

El directiu també ha ressaltat que actualment ja són 47 les empreses del sector de les telecomunicacions que participen a Open Gateway, la iniciativa liderada per la GSMA --la patronal mundial de la indústria mòbil-- per obrir el potencial de les capacitats de la xarxa de les telecos de manera interoperable i programable a través de les API (interfície de programació d'aplicacions, per les seves sigles en anglès) obertes i estandarditzades.

La iniciativa, llançada en l'MWC de l'any passat, compta així amb un total de 239 xarxes que representen al voltant del 65% de les connexions mòbils globals.

"Fa un any vam compartir una visió per a la indústria, per al futur del nostre sector, una revolució massiva per a una nova era, l'era de l'Earth Computing, en què les xarxes s'estan convertint en proactives i líquides", ha subratllat.

En aquest context, ha posat l'accent en que els models centrats en les API ja són "essencials" i ha ressaltat que sis països (Espanya, Brasil, Alemanya, Sri Lanka, Indonèsia i Sud-àfrica) han llançat les primeres API amb el compromís conjunt dels operadors més rellevants de cada territori.

A més, ha recalcat que en 40 xarxes ja s'ha presentat comercialment almenys una API per atendre necessitats com l'increment de la seguretat, el control de càmeres o drons per detectar anomalies o la millora la seguretat per ajudar els bancs a combatre el frau.

"La col·laboració encarna el poder del que es pot fer quan ens unim. I això és el que està fent la GSMA. Això és Open Gateway. I estic orgullós de pertànyer a la GSMA. Visió i realitat es fonen en un nou món de diversitat, curiositat, intel·ligència, innovació, progrés, sostenibilitat, benestar i humanitat. Estem orgullosos del que hem creat", ha afirmat el president de Telefónica.

El directiu també ha aprofitat l'ocasió per recordar que Telefónica compleix 100 anys el 2024. "Una companyia només compleix cent anys si té el propòsit de servir a la societat i s'adapta per continuar-ho aconseguint, com és el cas de Telefónica. El fet que diverses companyies del nostre sector siguin centenàries és prova d'això. Som un sector rellevant perquè ens importa la gent", ha remarcat.