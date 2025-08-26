El telèfon 012 de la Generalitat estarà operatiu els caps de setmana a partir de 2026

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts l'ampliació de l'horari del telèfon d'atenció ciutadana 012 perquè, a partir de gener de 2026, estigui també operatiu els caps de setmana no festius en horari de 9.00 a 20.00 hores, que se sumarà a l'actual, de dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 hores.
Segons informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, l'acord autoritza al Departament de Presidència a la contractació del servei d'atenció ciutadana 012.
El 012, telèfon gratuït des de juliol de 2024, és el telèfon d'atenció general per a qualsevol àmbit competencial de la Generalitat i compta amb 300 agents que ofereixen suport en tràmits administratius, pagament d'impostos o informació de serveis públics com a educació o habitatge, entre altres.
La Generalitat informa que pròximament s'obrirà el procés de licitació per adjudicar l'empresa que oferirà el servei per a l'any 2026, prorrogable per un any més i per un import de 16,78 milions d'euros.
Segons explica el Govern, entre juliol de 2024 i juny de 2025, les trucades al 012 van augmentar un 12% respecte a l'any anterior, arribant a un total de 2 milions.
Aquesta ampliació horària, apunten, "respon a la voluntat de garantir la universalitat dels serveis públics i trencar barreres tecnològiques, territorials i socials".
A més, es preveu desplegar una xarxa d'Oficines d'Atenció Ciutadana i cinc vehicles que faran d'oficines mòbils a partir del primer trimestre de 2026, cobrint més de 80 municipis i zones rurals, segons explica el Govern.