Tejero va retreure al govern de Leopoldo Calvo Sotelo que l'enviés a una cel·la "plena d'humitat"

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero va criticar que el govern de Leopoldo Calvo Sotelo el traslladés a una cel·la "plena d'humitat" al castell de La Palma, a la comarca gallega de Ferrol, "a 650 quilòmetres" de Madrid i sense que un jutge ho acordés.
Ho va fer la seva defensa en un escrit adreçat al Ministeri de Defensa i datat el 28 de juliol del 1981, mesos després de l'intent de cop d'estat, i que ara el Govern central ha desclassificat amb el nom 'Trasllat de peticions dels advocats dels condemnats'.
El seu advocat va emetre una "protesta per les infraccions procedimentals comeses en la tramitació del procés" en la qual criticava que el trasllat es va fer "de manera clarament anticonstitucional".
"Per si no n'hi hagués prou, el Reglament d'Establiments Penitenciaris Militars no atribueix al Ministeri de Defensa cap competència per traslladar-lo per iniciativa pròpia, sinó que la iniciativa en tot cas ha de ser de l'autoritat judicial competent", va indicar.
Segons el lletrat, Tejero estava "malalt, afectat de reuma, en una presó militar plena d'humitat i, així mateix, d'anèmia", va al·legar.
I en l'escrit va manifestar ser "testimoni de la sorpresa del jutge especial instructor quan es va assabentar del trasllat per televisió".
QUE EL TRASLLADESSIN A ALCALÁ DE HENARES
"El trasllat a més de 650 quilòmetres del domicili del seu lletrat i del tribunal, origina una evident indefensió. No va ser acordat per l'autoritat judicial competent, sinó per un òrgan del poder executiu manifestament incompetent, en virtut d'un acte nul de ple dret", va dir.
La defensa de Tejero va apel·lar a "la necessitat, com la resta de lletrats defensors, d'estar en permanent consulta i canvi d'impressions amb el seu client".
Per això, va reclamar que es traslladés Tejero a l'Establiment Penitenciari Militar d'Alcalá de Henares (Madrid), "on hauria de ser".