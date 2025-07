El teixit econòmic català reclama un desplegament "rigorós" del finançament

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell General de Cambres de Catalunya, Pimec, RACC, Femcat, Col·legi d'Economistes i Fira de Barcelona han reclamat un desplegament "rigorós, transparent i que respecti el principi d'ordinalitat" de l'acord sobre el finançament singular signat entre el Govern central i la Generalitat aquest dilluns.

En un comunicat conjunt aquest dimarts, les organitzacions han celebrat la bona predisposició de tots dos executius per establir les bases del nou model i han afegit que l'acord haurà de recollir "demandes històriques" com la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat a partir del 2026.

Han reiterat que l'acord ha de ser una oportunitat per garantir que Catalunya pugui gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar els seus propis tributs "després de dècades d'infrafinançament".

Per això, han reclamat "concreció normativa, transparència i celeritat" en el desplegament del nou marc fiscal i que despolititzi el debat.

Així mateix, demanen que s'estableixin mecanismes de seguiment i avaluació que permetin verificar el compliment efectiu de l'acord, i que hi hagi un calendari amb terminis fixats per a l'entrada en vigor del finançament singular.