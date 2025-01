El TEDH registra una demanda del pare del nen assassinat en l'atemptat de la Rambla

Considera que hi ha "almenys la possibilitat que Es-Satty sobrevisqués" a l'explosió

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha registrat una demanda presentada per Xavier Martínez, el pare del nen de 3 anys assassinat en l'atemptat terrorista de la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017 en la qual sol·licita una investigació "efectiva" per identificar-ne i culpar els responsables.

La demanda, consultada per Europa Press, considera que Espanya no va complir amb les seves obligacions "en no investigar correctament el fons i els responsables de l'atac terrorista" i argumenta que, de manera precipitada, va concloure que Abdelbaki es-Satty, l'imam de Ripoll que es considera el líder de la cèl·lula, va morir en l'explosió d'Alcanar (Tarragona) el 16 d'agost del 2017.

Afegeix que hi ha "dubtes significatius" pel que fa a les proves d'ADN i als motius principals per arribar a la conclusió que va morir el dia de l'explosió, ja que la seva furgoneta es va trobar 5 dies després aparcada a 15 quilòmetres de l'habitatge d'Alcanar i el seu telèfon mòbil no va ser localitzat.

Segons la demanda, el terminal d'Es-Satty va rebre el 19 i 20 d'agost "cinc trucades des d'un número del Marroc, amb una durada de dos o tres minuts, la qual cosa suggereix que es va establir connexió".

Per tot plegat, consideren que hi ha "almenys la possibilitat que Es-Satty sobrevisqués" i que el cos trobat a Alcanar fos el d'una altra persona no identificada ja que, a diferència de l'altre mort en l'explosió, la família de l'imam no va reclamar mai la repatriació del cos al Marroc.

EL PAPER DEL CNI

Martínez també demana que s'investigui "el rol dels serveis d'intel·ligència espanyols", ja que els documents secrets desclassificats revelen que Es-Satty va rebre visites del CNI a la presó quan estava complint condemna per tràfic de drogues entre 2010 i 2014.

La demanda afegeix que hi ha indicis que entre 2015 i 2016 va ser a Bèlgica i que va estar sotmès a una "vigilància estreta" per part dels serveis d'intel·ligència.

"Els errors en la investigació dels atacs terroristes del 2017 constitueixen una seriosa violació del dret a la vida i a la veritat, no només del demandant sinó de les altres víctimes i del públic més ampli", sosté.