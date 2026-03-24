El TEDH rebutja suspendre l'eutanàsia de la jove de Barcelona com sol·licitava el seu pare

La Generalitat va reactivar el mecanisme per aplicar-la-hi al febrer, després del pronunciament del TC
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat suspendre l'eutanàsia a la jove de Barcelona, com havia sol·licitat el seu pare representat per la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians.
En una resolució del 10 de març, a la qual ha tingut accés Europa Press i avançada per la Cadena Ser, el Tribunal d'Estrasburg ha desestimat la petició de mesures cautelars sol·licitades per la fundació per paralitzar l'aplicació de l'eutanàsia.
Així s'ha pronunciat la justícia europea, després que el Tribunal Constitucional (TC) inadmetés de manera unànime el recurs del pare de la jove en el qual demanava suspendre l'eutanàsia de la noia, que pateix una lesió medul·lar i va demanar que la hi apliquessin.
L'home va recórrer al TC després que el Tribunal Suprem inadmetés el passat mes de gener el recurs de cassació en el qual demanava que es revoqués l'aplicació de l'eutanàsia.
Així i tot, Advocats Cristians ha manifestat en un comunicat aquest dimarts que la decisió del TEDH no suposa el tancament del procediment, perquè el Tribunal d'Estrasburg encara no s'ha pronunciat sobre el fons de la qüestió.
També, que hi ha dos procediments penals oberts: un contra els especialistes que van elaborar la valoració favorable a l'eutanàsia i un altre contra la Comissió de Garantia i Avaluació i l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon.
L'EUTANÀSIA "JA ÉS APLICABLE"
La Generalitat de Catalunya va reactivar el mecanisme per aplicar l'eutanàsia a la jove al febrer, després del pronunciament del TC, segons van informar fonts de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGiA) a Europa Press.
Fonts de l'òrgan administratiu encarregat de vetllar per la correcta aplicació de la llei d'eutanàsia a Catalunya van explicar que la resolució de la CGiA "ja és plenament aplicable" i van assenyalar que el procés ja s'estava preparant.