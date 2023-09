El TEDH rebutja el recurs de Carles Puigdemont pel seu escó al Parlament Europeu

Assegura que ja ha rebut una "reparació adequada a nivell intern" i no pot al·legar vulneració de drets

MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha acordat inadmetre la demanda de referència que va presentar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pel cas del seu escó al Parlament Europeu en entendre que el Tribunal Constitucional (TC) espanyol el 2022 va reconèixer el líder de Junts com a eurodiputat i que, per tant, ja no pot al·legar cap vulneració de drets.

En la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge Peeter Roosma precisa que declara inadmissible la demanda en considerar que el líder independentista "ja ha obtingut un reconeixement de qualsevol presumpta violació" de drets i una "reparació adequada a nivell intern".

Fonts pròximes al procediment han indicat a aquesta agència de notícies que el TEDH --en la resolució notificada al juliol-- es refereix amb "reparació" a una resolució dictada el novembre de l'any passat pel Constitucional en la qual es va reconèixer que Puigdemont gaudia de la condició d'eurodiputat des del 2019.

Amb tot, el TEDH conclou que l'expresident "ja no pot afirmar que és víctima d'una violació del Conveni" Europeu de Drets Humans o dels seus Protocols. Segons avisa el tribunal en una missiva a la defensa de Puigdemont, la decisió és "definitiva" i no pot ser objecte de cap recurs.