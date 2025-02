El TEDH pregunta a Espanya si Torra va ser "jutjat i condemnat dues vegades per la mateixa infracció"

El tribunal dona un termini de 3 mesos a Espanya per respondre a les qüestions plantejades

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha fet públiques les preguntes plantejades a l'Estat espanyol després d'admetre a tràmit la demanda de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, contra Espanya per la seva inhabilitació i, entre altres qüestions, pregunta si va ser "jutjat i condemnat dues vegades per la mateixa infracció".

Així figura en un comunicat de l'oficina de Quim Torra consultat per Europa Press, que assenyala que el TEDH ha donat de termini a Espanya fins al 29 de maig del 2025 per contestar a les qüestions plantejades.

El TEDH també pregunta si els tribunals que van participar en el procediment penal van respectar el "principi d'imparcialitat", com exigeix l'article 6 del conveni, i si la sala del Tribunal Suprem que va examinar el recurs de cassació interposat per la defensa de Torra complia els requisits d'un tribunal predeterminat per la llei.

També demana saber si el delicte de desobediència pel qual va ser condemnat constituïa una infracció en el moment en el qual es va cometre, com recull l'article 7 del conveni, i si va estar justificada la privació del seu estatus de parlamentari al Parlament.

En aquest sentit, pregunta si el fet d'haver estat privat de l'estatus de parlamentari abans que la condemna fos definitiva va infringir el dret de Torra a unes eleccions lliures que asseguressin l'expressió lliure de l'opinió del poble sobre l'elecció del cos legislatiu i pregunta si la condemna va afectar la seva llibertat d'expressió, segons l'article 10 del conveni.

El TEDH pregunta si Torra va ser víctima d'una discriminació, contrària a l'article 14 del conveni i a l'article 1 del protocol número 12, en ser condemnat a una pena d'inhabilitació.

El tribunal també ha demanat a Espanya que proporcioni informació sobre el procediment intern engegat per Torra contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), ja que pel procediment administratiu que va començar la JEC va ser multat amb 3.000 euros i si es tracta de la mateixa infracció.

L'oficina de Quim Torra destaca que és "un gran pas, atès que són molt poques les demandes presentades davant el TEDH que s'admetin a tràmit" i celebren que les preguntes plantejades abastin tot el procés des de la inhabilitació de l'expresident pel TSJC, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional espanyol.