El TEDH manté que el Suprem no va vulnerar drets polítics de Junqueras, Turull i Sànchez amb la seva presó provisional

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat revisar la sentència en la qual descartava que el Tribunal Suprem vulnerés drets polítics d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sànchez per ordenar el seu ingrés a la presó provisional després del referèndum declarat il·legal de l'1-O i impedir-los participar en les eleccions autonòmiques del desembre de 2017.
Segons ho ha comunicat aquest dilluns, el tribunal amb seu a Estrasburg (França) s'ha oposat al fet que la seva Gran Sala revisi peticions dels tres contra aquesta sentència, que passa a ser ferma.
El TEDH va desestimar l'any passat les demandes presentades pels líders independentistes contra la decisió del magistrat del Suprem Pablo Llarena i va rebutjar que la presó preventiva vulnerés els seus drets polítics.
Els magistrats d'Estrasburg van afirmar per unanimitat que la decisió del Suprem, emparada pel Tribunal Constitucional, "estava plenament justificada", que no hi havia una altra mesura menys onerosa i que, per tant, la justícia espanyola no va vulnerar diversos articles de la Convenció Europea de Drets Humans.
Sobre la presumpta vulneració de l'article de l'article 3 del Protocol 1, sobre dret a eleccions lliures, argumentava que les autoritats espanyoles van ponderar els diversos interessos, de manera que la decisió no pot qualificar-se d'arbitrària.
Així mateix, va indicar que no es va produir cap violació de l'article 18 del Conveni, sobre limitació de l'ús de restriccions dels drets, en relació a cap dels demandants.
L'OBJECTIU NO VA SER POLÍTIC
I va subratllar que la legalitat de la detenció "va ser objecte d'un exhaustiu examen" pel Suprem, afegint que el suposat abast limitat de l'examen realitzat pel Constitucional en el marc d'un recurs d'empara respon al fet que l'alt tribunal examina únicament si les decisions que ordenen la detenció inicial i la detenció continuada van ser compatibles amb els drets fonamentals reconeguts en la Constitució.
Els sol·licitants van al·legar que les decisions adoptades durant la seva presó preventiva tenien com a objectiu "silenciar-los com a representants d'una alternativa política i intimidar-los" perquè abandonessin les seves activitats polítiques.
Segons el parer del TEDH, l'objectiu de prevenir actes contraris a l'ordre constitucional i democràtic no pot considerar-se "polític" en el sentit que li donen els sol·licitants.
Agregava el tribunal, en aquest sentit, que "mancant qualsevol altre argument o prova específica que pugui sustentar els seus temors", el context polític intern al que al·ludeixen no pot, per si només, demostrar que el propòsit de la seva presó preventiva era obstaculitzar la seva participació en la vida política en lloc de portar-los davant de la justícia.