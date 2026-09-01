El TEDH inadmet definitivament les demandes de Torra i Costa pel 'cas Pegasus'

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Considera que els fets "no revelen cap aparença de violació dels drets"
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg (França), ha inadmès definitivament les demandes de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i de l'exvicepresident de la Mesa del Parlament de Catalunya, Josep Costa, pel presumpte espionatge amb Pegasus, segons les resolucions consultades per Europa Press.
El gener de 2025, i després que els recursos d'empara presentats davant del Tribunal Constitucional (TC) per les suposades escoltes amb el 'software' espia Pegasus siguessin inadmesos, Torra i Costa van acudir al TEDH i van presentar una demanda conjunta.
El maig d'aquest mateix any, el TEDH va inadmetre la demanda al·legant que no s'havien respectat els passos processals previs, en entendre que els procediments judicials interns seguien oberts i a l'espera que el TC es pronunciés.
Després de la resolució del TC, que el juny de 2025 va inadmetre el seu recurs d'empara "donada la manifesta inexistència de violació d'un dret fonamental", Costa va presentar una nova demanda davant del TEDH, en català, que no va passar el primer filtre --una revisió que realitza un jutge únic--, i que va ser inadmesa.
Torra va presentar la seva després de la inadmissió de Costa, d'idèntic contingut però traduïda a l'anglès, que va passar el primer filtre i que va ser remesa a un comitè format per tres jutges, que després d'examinar-la, ha conclòs que "els fets objecte de queixa no revelen cap aparença de violació dels drets i llibertats enunciats en el Conveni o en els seus Protocols".
Amb aquesta resolució el cas queda totalment tancat, atès que per acudir a Estrasburg han d'haver-se esgotat les vies judicials internes i tenint en compte que la decisió és definitiva i inapel·lable.
REACCIÓ DE COSTA
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, Costa ha lamentat que les resolucions del TEDH "diguin el mateix que el TC espanyol perquè les escriu una espanyola", en referència a una de les jutgesses del comitè del TEDH que ha revisat la demanda de Torra.
Costa ha titllat el cas com el major escàndol d'espionatge del segle XXI: "Circulin, que no ha passat res. Dues llengües i un únic missatge", ha criticat.