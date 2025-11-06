El TEDH descarta que el Tribunal Suprem vulnerés els drets de Turull, Junqueras i Sànchez

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha dictat aquest dijous una sentència en la qual descarta que el Tribunal Suprem vulnerés els drets polítics de Jordi Turull, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez en ordenar el seu ingrés a presó provisional després de l'1-O i impedir-los participar en les eleccions autonòmiques del desembre del 2017.
El TEDH desestima les demandes presentades pels líders independentistes contra la decisió del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i rebutja que la presó preventiva vulnerés els seus drets.
En aquest sentit, els magistrats d'Estrasburg afirmen que la decisió del Suprem, emparada pel Tribunal Constitucional, "estava plenament justificada" i que no hi havia cap altra mesura menys onerosa.